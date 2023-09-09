Слухи по поводу беспорядков во время матча Казахстан-Финляндия опровергли в полиции Астаны

В Сети распространилась информация о беспорядках во время прошедшего на днях футбольного матча между сборными Казахстана и Финляндии. В полиции Астаны опровергли эти слухи.

Кадры с места событий, на которых видна толпа болельщиков были опубликованы в паблике kris.p.astana в Instagram.

В ДП Астаны отметили, что распространенная в соцсетях информация по поводу беспорядков во время матча Казахстана против Финляндии, который прошел на стадионе "Астана Арена", не соответствует действительности.

"Несмотря на то, что на просмотр футбольного матча прибыло больше болельщиков чем ожидалось, нарушений общественного порядка не допущено", - добавили стражи порядка.

Напомним, на днях в Астане состоялся футбольный матч между командами Казахстана и Финляндии в рамках отбора на Евро-2024. Победу одержала финская сторона, забив один гол.

Поражение нашей команды прокомментировал главный тренер казахстанской сборной Магомед Адиев.

В Сети перед матчем появились кадры обстановки у "Астана Арены", где проходил матч – на видео видна большая толпа болельщиков с флагами.

Министр спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что наша сборная билась до последнего. Он считает, что казахстанские футболисты показали достойную игру.