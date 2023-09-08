Людей эвакуировали из ТРЦ Grand Park в Алматы (фото, видео)

Людей эвакуировали из ТРЦ Grand Park в Алматы – кадры с места событий опубликовали в социальных сетях. Инцидент произошел сегодня, 8 сентября. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП города.

В Telegram-канале kris_p_almaty опубликовали фото и видео, на которых видно, как людей выводят из торгового центра. Также на кадрах можно увидеть машины экстренных служб.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП города Алматы, сегодня, 8 сентября, в 09:47 поступило сообщение о якобы минировании одного из торговых домов в Ауэзовском районе Алматы.

"К указанному объекту подтянуты экстренные и оперативные службы города.

В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения в первую очередь осуществлена эвакуация работников торгового дома и посетителей. Подключены саперные подразделения.

Комиссионный осмотр здания завершен в 11:30 минут. Взрывного устройства не обнаружено", – говорится в сообщении.

В полиции устанавливают личность анонима с дальнейшим привлечением его к ответственности.

Напомним, в середине августа людей эвакуировали из торгового центра в Алматы после сообщения о минировании.

В конце августа в одном из ТРЦ Шымкента сработала противопожарная сигнализация. Началась эвакуация. Однако в пресс-службе ДЧС города сообщили, что причиной сигнала тревоги был сбой.

Также сообщалось, что людей эвакуировали из ТРЦ в центре Алматы из-за сообщения о бомбе. Позже в ДП сообщили, что информация о минировании ТРЦ Forum была ложной.

На этой неделе гостей и персонал алматинского отеля The Ritz-Carlton, расположенного в Esentai Tower, эвакуировали после сообщения о минировании.