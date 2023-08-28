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Людей эвакуировали из ТРЦ в центре Алматы из-за сообщения о бомбе

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ТРЦ Forum
ТРЦ Forum. Иллюстративное фото: facebook.com/forummallalmaty

В Алматы из ТРЦ Forum сегодня эвакуировали посетителей и работников центра из-за сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

"В рамках мер первичного реагирования на сообщения о заложенных взрывных устройствах в настоящее время оперативная экстренная служба города Алматы осуществляет проверку ТРЦ Forum, расположенного в Бостандыкском районе города Алматы", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

По информации ведомства, проводится эвакуация посетителей и работников центра.

"Вместе с тем подключены саперные подразделения, проводится комиссионный осмотр строения", - добавили в полиции.

ДП города Алматы призывают жителей и гостей южной южной столицы с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности.

Позже в пресс-службе ДП сообщили, что информация о минировании ТРЦ Forum была ложной.

"Аноним устанавливается и будет привлечен к ответственности", – рассказала в полиции.

Напомним, в середине августа людей эвакуировали из торгового центра в Алматы после сообщения о минировании.

Между тем, добавим, что, согласно статье 273 УК РК, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034302-lyudey-evakuiruyut-iz-trts-v-tsentre-almaty-v-svyazi-s-soobscheniem-o-bombe/

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