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Посетителей эвакуировали в одном из ТРЦ Шымкента (видео)

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Эвакуация из ТРЦ в Шымкенте
Эвакуация из ТРЦ в Шымкенте. Кадр из видео: t.me/elitarnews

Вчера вечером в одном из ТРЦ Шымкента сработала противопожарная сигнализация. Началась эвакуация. Однако в пресс-службе ДЧС города сообщили, что причиной сигнала тревоги был сбой, передает NUR.KZ.

Пост с сообщением о том, что в ТРЦ Shymkent Plaza началась эвакуация появился в Telegram-канале Elitar.kz.

На кадрах, снятых корреспондентом издания, видно, что посетителей эвакуируют через служебные входы. Сообщается, что тревогу объявили из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Позже в пресс-службе ДЧС Шымкента прокомментировали ситуацию.

Сообщается, что 24 августа в 21:25 в ТРЦ сработала пожарная сигнализация из-за технической неисправности.

"В целях безопасности выпущено уведомление об эвакуации людей в безопасное место. Из-за отсутствия огня жителей города пропустили обратно в торговый центр. Огня не было. Сообщений о пожаре в диспетчерскую службу ДЧС Шымкента "101" не поступало", – говорится в сообщении.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033895-posetiteley-evakuirovali-v-odnom-iz-trts-shymkenta-video/

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