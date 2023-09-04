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Гостей отеля The Ritz-Carlton эвакуировали после сообщения о минировании в Алматы

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Ритц-Карлтон
Ритц-Карлтон. Фото: ritzcarlton.com

Гостей и персонал алматинского отеля The Ritz-Carlton, расположенного в Esentai Tower, эвакуировали после сообщения о минировании. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

В полиции сообщили, что 3 сентября в 23.51 поступило анонимное сообщение о якобы заминировании одной из гостиниц, расположенных в Бостандыкском районе.

"К указанному объекту незамедлительно были стянуты все экстренные службы города. Проведена эвакуация посетителей и персонала гостиницы. Комиссионный осмотр многоэтажного строения саперным подразделением проводился около двух часов.

В результате взрывного устройства не обнаружено", - сообщили в Департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности анонима, его задержание и дальнейшее привлечение к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035105-gostey-otelya-the-ritz-carlton-evakuirovali-posle-soobscheniya-o-minirovanii-v-almaty/

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