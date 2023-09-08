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Эзотерика
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Дождливой, но при этом теплой будет погода в ближайшие дни в Казахстане

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Осенние листья на дереве
Листья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие несколько дней почти по всему Казахстану ожидается дождливая погода. В некоторых регионах, вероятно, выпадет град, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Почти по всему Казахстану с 9 по 11 сентября пройдут дожди с грозами.

Временами сильные дожди и даже град синоптики прогнозируют на западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока страны. Температура воздуха на большей части Казахстана днем повысится до 10-20 тепла, на востоке, юге и юго-востоке республики – до 20-30 тепла.

Сегодня, 8 сентября, в Астане и Шымкенте – дожди с грозами и порывистым ветром. Алматинцы проведут день без осадков.

Согласно консультативному прогнозу на текущий месяц, во второй и третьей декадах сентября (с 10 сентября) в северных, центральных и восточных регионах Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью в районе +5...+13 градусов. Возможны заморозки до 3 градусов.

Днем – от +10 до +27 градусов. В южной половине страны будет значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться в дневное время от +20 до +33 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035813-dozhdlivoy-no-pri-etom-teploy-budet-pogoda-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane/

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