Сильный ветер и дожди с грозами пообещали в Астане и Шымкенте

Синоптики рассказали о погоде на сегодня, 8 сентября, в крупнейших городах Казахстана - погода ухудшится в Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет тепло, также синоптики прогнозируют день без осадков, возможна переменная облачность. Днем воздух может прогреться до +26...+28 градусов. В южной столице скорость ветра будет составлять 2-7 м/с.

В Астане сегодня ожидается дождь с грозой. Столбики термометров днем поднимутся до +19...+21 градуса. Ожидается усиление ветра днем - порывы будут достигать 9-14 м/с.

В Шымкенте вновь пообещали сильные осадки с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. В городе усилится ветер - до 8-13 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, ранее синоптики сообщили, до конца недели на большей части республики сохранится дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

8 и 9 сентября на северо-западе, а 9 сентября – на севере страны – ожидаются сильные дожди. В горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.