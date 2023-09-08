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Сильный ветер и дожди с грозами пообещали в Астане и Шымкенте

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Сильный дождь в городе
Ливень. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о погоде на сегодня, 8 сентября, в крупнейших городах Казахстана - погода ухудшится в Астане и Шымкенте. Актуальный прогноз опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет тепло, также синоптики прогнозируют день без осадков, возможна переменная облачность. Днем воздух может прогреться до +26...+28 градусов. В южной столице скорость ветра будет составлять 2-7 м/с.

В Астане сегодня ожидается дождь с грозой. Столбики термометров днем поднимутся до +19...+21 градуса. Ожидается усиление ветра днем - порывы будут достигать 9-14 м/с.

В Шымкенте вновь пообещали сильные осадки с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. В городе усилится ветер - до 8-13 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, ранее синоптики сообщили, до конца недели на большей части республики сохранится дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

8 и 9 сентября на северо-западе, а 9 сентября – на севере страны – ожидаются сильные дожди. В горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035769-silnyy-veter-i-dozhdi-s-grozami-poobeschali-v-astane-i-shymkente/

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