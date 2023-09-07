Туманы и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу

Жителей большинства регионов Казахстана жителей предупредили о прогнозируемых на завтра грозах, туманах и сильном ветре. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Шымкенте 8 сентября ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с В центре, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области, районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юго-западе, юго-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман. Ветер юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. На юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, 09 сентября порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.