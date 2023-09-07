Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Туманы и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Туман на дороге
Туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителей большинства регионов Казахстана жителей предупредили о прогнозируемых на завтра грозах, туманах и сильном ветре. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Шымкенте 8 сентября ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с В центре, на востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, днем на большей части области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В центре, на северо-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юге, востоке, севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на востоке области на поверхности почвы сохраняются заморозки 1-3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах области, районе Алакольских озер области Жетісу ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

На юге, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с. На северо-западе, юго-западе, юго-востоке Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе, юге области туман. Ветер юго-восточный днем на западе области 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. На юге Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, 09 сентября порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035762-tumany-i-zamorozki-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana-v-pyatnitsu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.