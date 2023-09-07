Сильный ветер и дождь с грозой пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 7 сентября. В одном из городов пройдет дождь с грозой, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики прогнозируют день без осадков, возможна переменная облачность. Днем воздух может прогреться до +24...+26 градусов. В южной столице слегка усилится ветер - до 2-7 м/с.

В Астане сегодня тоже ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем поднимутся до +16...+18 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 2-7 м/с.

В Шымкенте обещают сильные осадки с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Скорость ветра усилится до 8-13 м/с, а во время грозы порывы будут достигать 15-20 м/с.

Отметим, ранее синоптики сообщили, что с 7 по 9 сентября на большей части республики сохранится дождливая погода с грозами и порывистым ветром.

8 и 9 сентября на северо-западе, а 9 сентября – на севере страны – ожидаются сильные дожди. В горных районах юго-востока Казахстана в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

На севере, востоке и в центре республики ожидается постепенное повышение температуры, а на западе, северо-западе - понижение.

Ранее специалисты метеослужбы сообщали, что сентябрь в этом году в Казахстане будет дождливым. В некоторых регионах возможны заморозки.