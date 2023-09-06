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Отсутствие кондиционеров, дефицит билетов: в КТЖ ответили на критику мажилисменов

Опубликовано:

Поезда стоят на станции
Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты мажилиса подвергли критике деятельность нацкомпании ҚТЖ. На их высказывания отреагировали представители компании, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Депутаты мажилиса Елнур Бейсенбаев и Руслан Берденов выступили с критикой в адрес нацкомпании "ҚТЖ".

По словам Бейсенбаева, большая часть советских вагонов – наследие советских времен. В них не работают кондиционеры, не открываются окна. А в летний период наблюдается нехватка билетов, которые к тому же еще и дорогие. Кроме того, поезда приезжают с опозданием, из-за чего пассажиры терпят материальный ущерб.

Берденов, в частности, указал на убыточность компании.

На их высказывания отреагировала пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".

"Парк пассажирских вагонов Национального перевозчика насчитывает порядка 2106 единиц, из них 32% – вагоны возрастом свыше 20 лет.

В целях обновления парка пассажирских вагонов и комфортного проезда пассажиров АО "Пассажирские перевозки" ежегодно проводит работы по приобретению новых пассажирских вагонов. С 2010–2022 годы было приобретено 1224 вагона, в том числе 676 вагонов "Тальго". Это позволило снизить средний износ парка с 73% до 46%", – говорится в пресс-релизе нацкомпании.

По словам представителей, работа по обновлению парка продолжается. Как пообещали в компании, до 2030 года будет поставлено 537 высокотехнологичных пассажирских вагонов по технологии Stadler, в этом году парк пополнится 50 современными вагонами, еще 100 вагонов поступят на следующий год.

При этом 76% вагонов оборудованы системой кондиционирования воздуха, еще в 515 вагонах кондиционеры не предусмотрены по конструкции завода-изготовителя. Но в них есть возможность открыть окно во всех купе, кроме тех, в которых они открываются при аварийных ситуациях.

"Вагоны без системы кондиционирования воздуха подлежат исключению согласно их сроку службы уже в ближайшие годы", – отметили в пресс-релизе.

По социально значимым межобластным сообщениям тариф на проезд увеличен ниже уровня инфляции – на 7% с 1 января 2023 года.

Высокий спрос на билеты наблюдается зимой, летом и в праздничные дни. На сайте bilet.railways.kz есть услуга "Лист ожидания", которая позволяет приобрести билеты в порядке очередности, добавили в компании.

Напомним, в конце прошлого года был задержан глава одного из филиалов АО "Пассажирские перевозки". В нацкомпании "Қазақстан темір жолы" заявили, что оказывают содействие уполномоченным органам в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений.

В июне этого года казахстанцы выразили в соцсетях возмущение по поводу многочасовых задержек пассажирских поездов. Представители АО "НК "ҚТЖ" объяснили, что в связи с ремонтными работами скорость поездов на определенном участке может быть ограничена относительно скорости, предусмотренной графиком.

На официальном сайте нацкомпании говорится, что АО "НК "ҚТЖ" – транспортно-логистический холдинг, оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана, Национальный железнодорожный перевозчик грузов и пассажиров.

Компания реализует инфраструктурные проекты в рамках госпрограммы "Нурлы жол", участвует в реализации Плана нации "100 конкретных шагов", продолжает модернизировать транспортные активы, участвует в институциональном развитии международных транспортных коридоров и устранении нефизических барьеров при осуществлении перевозок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035568-otsutstvie-konditsionerov-defitsit-biletov-v-ktzh-otvetili-na-kritiku-mazhilismenov/

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