На возмущения казахстанцев о многочасовых задержках поездов ответили в КТЖ

Пассажиры. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы выразили в соцсетях возмущение по поводу многочасовых задержек пассажирских поездов. Пресс-служба АО "НК "ҚТЖ" объяснила причины, передает NUR.KZ.

В общедоступной группе в Facebook "Астана – что? Где? Когда?" появилась публикация от имени казахстанки. Женщина заявила, что некоторые пассажиры вместе с детьми и пожилые люди вынуждены ждать поезда по 5-6 часов.

"Администрация вокзала комментирует это ремонтными работами путей. В таком случае, почему не меняете график движения? А есть пассажиры, которые с пересадкой едут, и что им делать? Кто им возместит стоимость билета?" – посетовала казахстанка.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы" отреагировала на сообщение.

"В настоящее время для обеспечения безопасности движения поездов, перевозки пассажиров и груза на сети АО "НК "ҚТЖ" ведутся плановые работы по ремонту пути, искусственных сооружений, устройств сигнализации, связи и энергоснабжения.

В связи с ремонтными работами скорость поездов на определенном участке может быть ограничена относительно скорости, предусмотренной графиком. АО "НК "ҚТЖ" ежесуточно принимаются все необходимые меры по соблюдению нормативного графика движения пассажирских поездов", – сообщили в пресс-службе.

Компания принесла извинения за неудобства и попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также напомнила о возможности получения компенсации.

"В случае задержки поезда вы можете получить компенсацию. Для получения компенсации вы должны получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов.

Далее вы с этим документом и с удостоверением личности можете обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию. В соответствии со статьей 80 пунктом 3 закона "О железнодорожном транспорте" за опоздание пассажирского поезда предусмотрена выплата штрафа в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки", – отметили в АО "НК "ҚТЖ".

Согласно статье 80 закона "О железнодорожном транспорте", помимо штрафа за опоздание пассажирского поезда перевозчик за каждые сутки просрочки доставки багажа уплачивает пассажиру, получателю штраф в размере 10% провозной платы, но не выше 50% провозной платы, если не докажет, что просрочка произошла не по его вине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025548-na-vozmuscheniya-kazahstantsev-o-mnogochasovyh-zaderzhkah-poezdov-otvetili-v-ktzh/