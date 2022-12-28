Задержан глава одного из филиалов АО "Пассажирские перевозки"

Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" – "Пригородные перевозки" начали сотрудники Агентства по противодействию коррупции РК, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как сообщили в ведомстве, директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство.

По данным Антикора, сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге.

20 декабря подозреваемый был задержан. В настоящее время с санкции суда директор филиала заключен под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в антикоррупционном ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2003361-zaderzhan-glava-odnogo-iz-filialov-ao-passazhirskie-perevozki/