Жителей ряда регионов Казахстана предупредили о заморозках, сильных осадках и ветре

Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана - прогнозируется ухудшение погодных условий. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра утром в Астане прогнозируют туман. 7 сентября ожидаются заморозки 1 градус.

6 сентября на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В среду на севере, востоке, юге Акмолинской области тоже ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области - туман.

6 сентября ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области пообещали туман, а на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью на юге Павлодарской области тоже ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау - туман, а на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

С 6 по 8 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром в северной половине Костанайской области ожидается туман.

6 сентября днем на востоке Восточно-Казахстанской области будет сильный дождь, на западе, севере, востоке области - гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, востоке, в центре области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В среду на западе Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6 сентября на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере Мангистауской области возможна гроза. Ветер юго-восточный днем на юге области 15-20 м/с, а на северо-западе, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Также жителей некоторых регионов предупредили о заморозках

"Ночью 6 сентября на юго-западе, 7 сентября на востоке Костанайской, 6 сентября на западе, 7 сентября на западе, юге, востоке Акмолинской, 6-7 сентября на юге Северо-Казахстанской, 6 сентября на севере, в центре, 7 сентября на севере, востоке, в центре, 8 сентября на востоке Карагандинской, 7-8 сентября на юге, востоке Павлодарской областей, 7 сентября на западе области Абай ожидаются на поверхности почвы заморозки 1-3 градуса", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптики пообещали, что 5-7 сентября в Казахстане ожидаются сильные осадки. В горных районах на юго-востоке страны также возможно выпадение мокрого снега. Помимо этого по Казахстану пообещали похолодание в ближайшие дни.

До этого специалисты метеослужбы рассказали о том, какая погода будет в сентябре. Согласно прогнозам, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами - сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035413-zhiteley-ryada-regionov-kazahstana-predupredili-o-zamorozkah-silnyh-osadkah-i-vetre/