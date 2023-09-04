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Казахстанцев призвали воздержаться от походов в горы из-за непогоды

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Горы
Горы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В связи с выпадением сильных дождей в горных районах сохраняется селевая опасность. Спасатели призывают казахстанцев воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В ближайшие сутки на юге и юге-востоке страны в связи с прогнозом выпадения дождей, местами сильных, на горных реках ожидается увеличение расходов воды. На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, на востоке республики ожидаются незначительные колебания уровней воды. В горных районах юго-востока сохраняется селевая опасность.

"В связи с этим рекомендуется не посещать горы, следить за сообщениями об обстановке в горах. При угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа", – добавили в МЧС.

Добавим, что на сайте "Электронного правительства" есть рекомендации, как вести себя в селеопасных районах:

  • постоянно следите за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
  • не подходите к движущемуся селевому потоку ближе чем на 50-70 м;
  • не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
  • движение по селевым руслам осуществляйте с интервалом не менее 20-30 м между людьми;
  • не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам;
  • не спускайтесь в селевое русло после прохождения селевого вала – за ним может следовать очередной вал;
  • соблюдайте максимальную осторожность при спуске в русло и при движении по нему после прохождения селя, особенно на участках селевых врез и рытвин;
  • находиться на моренно-ледниковом комплексе и передвигаться по нему рекомендуется в периоды, когда опасность возникновения селевых потоков отсутствует или маловероятна, лучше при отрицательных температурах воздуха;
  • не передвигайтесь по перемычкам озер, сложенных неустойчиво лежащими обломками, а также образованными движущимся ледником или снежной лавиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035115-kazahstantsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory-iz-za-nepogody/

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