Дождь и похолодание пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

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Какая погода будет сегодня, 5 сентября, в мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - рассказали синоптики. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура ожидается в районе +22...+24 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

В Астане во вторник ожидается дождь. В столице похолодает до +13...+15 градусов. Скорость ветра: 3-8 метров в секунду.

В Шымкенте тоже осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем температура воздуха будет в районе +23...+25 градусов. Скорость ветра ожидается до 8-13 метров в секунду.

Напомним, что ранее синоптики пообещали, что 5-7 сентября в Казахстане ожидаются сильные осадки. В горных районах на юго-востоке страны также возможно выпадение мокрого снега.

Помимо этого по Казахстану пообещали похолодание в ближайшие дни.

До этого специалисты метеослужбы рассказали о том, какая погода будет в сентябре. Согласно прогнозам, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами - сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035256-dozhd-i-poholodanie-poobeschali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/