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Улицу Шаляпина вновь перекроют на ремонт в Алматы

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Заграждения и знаки ремонта на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы продолжают ремонтировать дорожное покрытие по улице Шаляпина – сегодня будет перекрыт еще один ее участок, сообщается в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

Как сообщили представители акимата Алматы, с 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября в связи с проведением среднего ремонта будет частично перекрыто движение по южной стороне улицы Шаляпина от улицы Саина до улицы Момышулы.

В ведомстве напомнили, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Шаляпина от улицы Берегового до улицы Ашимова протяженностью 4 километра.

"От улицы Ашимова до улицы Яссауи ремонт завершен и полностью открыто передвижение", – подчеркнули специалисты.

При этом в ведомстве традиционно принесли извинения за временные неудобства и попросили водителей корректировать свой маршрут заранее.

Схема перекрытия движения
Схема перекрытия движения. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, что ранее планировалось завершить работы по среднему ремонту дорожного полотна на улице Шаляпина до 31 августа.

Также сегодня ночью в Алматы закроют для проезда участок улицы Тлендиева.

Кроме того, в середине августа сообщалось, что в Алматы досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби, который планировали завершить лишь к 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035384-uchastok-ulitsy-shalyapina-vnov-perekroyut-na-remont-v-almaty/

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