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Снег ожидается в Казахстане в ближайшие дни

Опубликовано:

Машины едут по дороге в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, 5-7 сентября. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Осень вступает в свои права, утверждают специалисты метеослужбы. Согласно прогнозу, в ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром.

На севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки, 5 сентября - временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В этот период на северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах +2...+10, а днем ожидается небольшое повышение до +10...+20 градусов.

Отметим, ранее синоптики рассказали о том, какая погода будет в сентябре. Согласно прогнозам, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами – сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха. В начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035121-dozhd-sneg-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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