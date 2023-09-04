Погода в Астане на неделю: ожидаются дожди и похолодание

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие семь дней. В столице в первой половине недели дожди будут идти каждый день. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 сентября в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 13 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 17 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

5 сентября ожидается дождь. Температура составит около плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, а минимальная – плюс 10. Скорость ветра достигнет 5,6 м/с.

6 сентября будет дождь. Средняя температура – плюс 13 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью – опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 6,9 м/с.

7 сентября в Астане синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 17 градусов, а опуститься может до плюс 9 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,6 м/с.

8 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 19 градусов, а ночью похолодает до плюс 11 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

9 сентября ожидается облачная погода. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 4,1 м/с.

10 сентября, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 10,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035080-pogoda-v-astane-na-nedelyu-ozhidayutsya-dozhdi-i-poholodanie/