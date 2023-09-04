Погода в Шымкенте на неделю: дожди придут в город в выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие семь дней. Жителей мегаполиса к концу недели ожидает дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 сентября в Шымкенте будет ясное небо. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

5 сентября ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.

6 сентября будет небольшая облачность. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

7 сентября в Шымкенте синоптики обещают облачность. Температура в среднем – плюс 24 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

8 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов, а ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

9 сентября, возможно, будет дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 26 градусов. Максимальная температура составит плюс 32 градуса, минимальная – плюс 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

10 сентября, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 24 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035079-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-dozhdi-pridut-v-gorod-v-vyhodnye/