Погода в Алматы на неделю: синоптики обещают дождь и облачность

Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие семь дней. Жителей южной столицы ожидают дожди и облачность. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 сентября в Алматы будет дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

5 сентября ожидается ясное небо. Температура составит около плюс 18 градусов. Максимальная температура будет плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

6 сентября будет облачно. Средняя температура – плюс 19 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью – опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

7 сентября в Алматы синоптики обещают облачную погоду. Температура в среднем – плюс 21 градус. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 15 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,1 м/с.

8 сентября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 19 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, а ночью похолодает до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

9 сентября будет дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 22 градуса. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,9 м/с.

10 сентября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 24 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 33 градусов, но ночью похолодает до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035078-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-dozhd-i-oblachnost/