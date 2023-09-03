Сильные дожди, грозы и град: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за гроз и дождей. Однако в некоторых районах еще сохраняется опасность пожаров, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, завтра, 4 сентября, в Астане ночью и утром ожидается туман.

А в Шымкенте ночью синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере и востоке области Ұлытау ожидается гроза. Ночью на севере и в центре области, а также днем на большей части региона порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. При этом на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере и в центре Карагандинской области может пройти гроза и выпасть град. Порывы ветра днем на юге и востоке региона составят 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре и на юге Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в центре области Жетісу временами ожидается сильный дождь, в горных районах области ночью временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), днем временами сильный дождь. Ветер на юге, востоке и в горных районах области может усилиться до 15-20 м/с, а на востоке области – и до 23-28 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Скорость ветра на севере, западе, а также в горных и предгорных районах может достигать 15-20 м/с.

Грозы также ожидаются на западе и юге области Абай. Скорость ветра на юге и в центре региона будет доходить до 15-20 м/с.

При этом на севере, востоке Акмолинской области прогнозируется сильный дождь. На севере, востоке и юге области – гроза. На западе и юге области – туман. Ветер утром и днем на севере и западе – 15-20 м/с.

На северо-западе, северо-востоке и юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

А на северо-западе и юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.

Кроме того, ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Алматинской области временами может идти сильный дождь, в горных районах области временами дождь и мокрый снег. На юге и в горных районах региона днем ожидаются град и туман. Ветер на юге, а также в горных районах области до 15-20 м/с, временами – 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается гроза, град и порывы ветра до 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Северо-Казахстанской области пройдет дождь. На востоке и юге региона ожидается гроза. Ночью и утром на востоке – туман. Порывы ветра ночью на западе области – до 15-20 м/с, днем на большей части области – до 15-20, а временами и до 25 м/с.

На севере и востоке Костанайской области ожидается гроза. Днем на востоке – град. Ночью и утром на западе – туман. Ветер днем на востоке, юге области может усилиться до 15-20 м/с.

Также днем в горных районах Жамбылской области прогнозируется сильный дождь. На востоке, юге и в горных районах области – гроза и град. Скорость ветра на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Что делать при грозе?

Как сообщали ранее в пресс-службе ДЧС Алматы, если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

Если гроза застала вас в автомобиле – не покидайте его. При этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника.

"Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле, переждите грозу в салоне автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья, не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках металлические предметы", – предупреждали в ДЧС.

При этом отмечается, что велосипед и мотоцикл могут быть потенциально опасными во время грозы.

"Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров", – советуют специалисты.

Если в грозу вы оказались на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться. Снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2035060-silnye-dozhdi-grozy-i-grad-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/