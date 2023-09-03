Сильный ветер до 20 м/с ожидается в двух мегаполисах Казахстана в воскресенье

Ветряки. Иллюстративное фото: pexels.com

3 сентября в Астане и Шымкенте возможен сильный ветер. При этом в столице может пройти дождь. Такая информация приводится на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается дождь, однако в течение дня возможны прояснения погоды. Температура воздуха днем будет находиться на уровне +14…+16 градусов, а ночью – опустится до +8…+10 градусов. Скорость ветра – 9-14 м/с, однако порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы сегодня осадков не ожидается. Днем до +26…+28 градусов, ночью – до +13…+15 градусов. Скорость ветра в южной столице будет умеренной – 2-7 м/с.

В Шымкенте воскресенье также пройдет без осадков. При этом днем столбики термометра могут подняться до +29…+31 градуса. Ночью ожидается похолодание до +12…+14 градусов. Скорость ветра преимущественно будет находиться на уровне 8-13 м/с, но порой возможны порывы до 15-20 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035022-silnyy-veter-do-20-ms-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/