Дождливую и холодную погоду пообещали в Казахстане в первые дни осени

Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня, 2-4 сентября, в Казахстане - первые сентябрьские выходные будут прохладными и дождливыми, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как отметили специалисты метеослужбы, обширный и малоподвижный циклон не оставляет в покое Казахстан.

В ближайшие дни, согласно прогнозам, на большей части республики он сохранит облачную, дождливую и холодную погоду.

На севере, востоке и в центре страны временами ожидаются сильные дожди, а в горных районах области Жетісу и Алматинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега с грозами, градом и порывистым ветром.

Температура воздуха в этих регионах составит ночью +5...+12 градусов, днем +13...+20 градусов.

По прогнозам, лишь на западе Казахстана сохранится ясная погода без осадков с относительно комфортным температурным фоном.

На северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы прогнозируют туман.

Отметим, ранее синоптики рассказали о том, какая погода будет в сентябре.

Согласно прогнозам, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами – сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха. В начале месяца на западе, затем – на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034886-dozhdlivuyu-i-holodnuyu-pogodu-poobeschali-v-pervye-vyhodnye-oseni-v-kazahstane/