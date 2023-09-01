Гроза и до +8 градусов ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В первый день учебного года в двух их трех казахстанских мегаполисов прогнозируется переменная облачность. Однако в столице может пройти гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня ожидается дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +14…+16 градусов, а ночью похолодает до +8…+10 градусов. Скорость ветра будет находиться на уровне 9-14 м/с, однако порой возможны порывы до 15-20 м/с.

В Алматы однако осадков не прогнозируется. По данным синоптиков, сегодня в мегаполисе может наблюдаться переменная облачность. Днем термометры покажут +23…+25 градусов, а ночью – до +11…+13 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Шымкенте также первый день школы обещает пройти без осадков. Днем в мегаполисе температура воздуха будет находиться на уровне +25…+27 градусов, а ночью – опустится до +10…+12 м/с. Скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034770-groza-i-do-8-gradusov-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/