Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану на 1 сентября

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий 1 сентября - объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

1 сентября на северо-востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-западный на юге, в горных районах области 15-20 м/с, в районе Алкольских озер порывы 22-27, временами 30 м/с и более.

В первый день осени на севере и востоке области Ұлытау возможна гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Тем временем на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Завтра на севере, востоке и в центре Карагандинской области тоже прогнозируется гроза. Ветер юго-западный, южный днем на большей части области ожидаются порывы 15-20 м/с. 1 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В пятницу в центре Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

1 сентября днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. Жителей региона также предупредили об угрозе пожаров.

Завтра на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября днем на западе, севере, юге области Абай ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

В первый осенний день в Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области тоже ожидается гроза. Ветер западный на севере области 15-20 м/с.

Завтра в Северо-Казахстанской области возможен дождь, днем на севере, востоке области - сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

1 сентября на севере, западе, юге Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Также сохраняется угроза пожаров.

В Кызылординской области пообещали ветер западный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. А в центре, на востоке, юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 сентября на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, днем град. Ветер юго-западный, юго-восточный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

Отметим, что ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в сентябре.

Так, в первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами – сильные, а также порывистый ветер, гроза, град и пониженный фон температуры воздуха.

В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снега. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая часть республики.

При этом в западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034761-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-pochti-po-vsemu-kazahstanu-na-1-sentyabrya/