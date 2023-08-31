Полицейские разъяснили алматинцам новые правила пользования электросамокатами

Электросамокаты. Иллюстративное фото: Konstantin Voronov/Getty Images

Новые правила пользования электросамокатами вступили в силу накануне, 30 августа, в Казахстане - полицейские Алматы разъяснили их горожанам, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Отныне электросамокаты признаны транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/час.

Согласно внесенным изменениям, водители электросамокатов двигаются по велосипедной дорожке, а при их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги, с соблюдением условий и запретов.

Водителю электросамоката должно быть от 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и в светоотражающей одежде, а также иметь права любой категории.

В полиции отметили, что в случае нарушения одного из правил, водители будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: ст. 593 КоАП РК “Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов” и ст. 620 КоАП РК “За нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения”.

Нарушителям будет грозить штраф свыше 17 тыс. тенге.

Стоит отметить, что в Казахстане решили ужесточить правила дорожного движения в отношении водителей мопедов и электросамокатов. Многие казахстанцы жаловались на поведение владельцев этих транспортных средств на дорогах страны.

Подробно о нововведениях ранее рассказали в МВД.

Также полицейские в июле этого года подготовили еще ряд поправок, касающихся водителей мопедов. Например, мопедистам хотят запретить ездить по велодорожкам и тротуарам в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034748-politseyskie-razyasnili-almatintsam-novye-pravila-polzovaniya-elektrosamokatami/