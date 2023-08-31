Участок проспекта Аль-Фараби закроют еще на одну ночь в Алматы

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня вечером будет полностью перекрыт проезд по одному из участков проспекта Аль-Фараби в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Отмечается, что в июле этого года были начаты работы по реконструкции моста через реку Есентай в связи с его аварийным состоянием по заключению технической экспертизы.

Так, по данным акимата, в рамках реконструкции моста выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролетного строения, гидроизоляция, а также укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"С 23:00 31 августа до 06:00 1 сентября при благоприятных погодных условиях будет проводиться укладка верхнего слоя дорожного покрытия с полным перекрытием движения проспекта Аль-Фараби от проспекта Сейфуллина до улицы Жарокова", – говорится в сообщении.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через проспекты Сейфуллина, Назарбаева, Достык, улицу Тимирязева, Жарокова, Ергожина, Розыбакиева и Мустафина.

"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили представители акимата.

Схема перекрытия движения. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что движение по Аль-Фараби в районе Есентая ограничили еще в начале лета.

При этом ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснял, почему в южной столице одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали средним ремонтом с 2010 года, а проспект Абая – с 2015 года. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

"Получается, что по Аль-Фараби мы пропустили два межремонтных цикла. Если бы мы не сделали ремонт в этом году, то зиму не пережили бы. Это вопрос качества", – сказал он.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых 8-10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034736-uchastok-prospekta-al-farabi-zakroyut-esche-na-odnu-noch-v-almaty/