Новые сроки учебного года и каникул предложили в Минпросвещения

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Минпросвещения РК представило новые сроки начала и завершения учебного года, а также каникул. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

Как говорится в проекте приказа, предстоящий учебный год в организациях среднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, будет длиться с 1 сентября 2023 года по 25 мая 2024 года включительно.

А продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах:

первая четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 30 октября по 5 ноября 2023 года включительно);

вторая четверть – 8 учебных недель, зимние каникулы – 10 дней (с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно);

третья четверть – 10 учебных недель, весенние каникулы – 11 дней (с 21 по 31 марта 2024 года включительно);

в первых классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 5 по 11 февраля 2024 года включительно);

четвертая четверть – 8 учебных недель.

Кроме того, для обучающихся 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены будут проводиться с 29 мая по 10 июня 2024 года, а для обучающихся 11 (12) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 11 июня 2024 года.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 11 сентября.

Напомним, сегодня на августовской конференции учителей вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая.

Она отметила, что к вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.

Между тем глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев сообщил, что в настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей.

Также он рассказал, в классах с каким языком обучения качество образования лучше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034049-novye-sroki-uchebnogo-goda-i-kanikul-ozvuchili-v-minprosvescheniya/