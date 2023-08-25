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Какие улицы в Астане останутся закрытыми до конца лета

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Заграждения и знаки ремонта на дороге
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Дорожные работы продолжаются на некоторых улицах столицы, в связи с этим на них вводятся ограничения, также временно меняют маршруты общественного транспорта.

По информации городского центра мониторинга и оперативного реагирования, опубликованной в Telegram, на пересечении проспекта Туран и улицы Достык полностью перекроют движение авто с 26 по 27 августа.

Ограничения с 26 по 31 августа также введут по проспекту Республики на участке от улицы Ташенова до улицы Иманова и по улице Туркестан на участке от Достак до Сыганак.

Помимо этого на официальном сайте CTS предупредили астанчан, что до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 28, 50, 52, 60.

Представители компании опубликовали схемы объезда.

Также напомним, что в связи с проведением среднего ремонта с 16 по 31 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034040-kakie-ulitsy-v-astane-ostanutsya-zakrytymi-do-kontsa-leta/

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