Сразу девять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ремонтные работы продолжаются на улицах Астаны - по этой причине некоторые автобусные маршруты вновь изменили схемы движения, сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS.

Как отметили в компании, до завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №1, 3, 20, 23, 25, 32, 37, 45, 52.

Астанчан призвали заранее продумывать свои маршруты.

Также в CTS опубликовали схемы объезда данных автобусов.

Напомним, что ранее в столице в связи с ремонтом дорог временно изменены схемы движения 21 маршрута автобусов. Более 10 из них пустили в объезд ТРЦ "Хан Шатыр".

Также стоит отметить, что до 31 августа введены ограничения по проспекту Республики на участке от улицы Ташенова до улицы Иманова и по улице Туркестан на участке от Достык до Сыганак.

А до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034220-srazu-devyat-avtobusnyh-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-v-astane/