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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Наступление осени ощутят почти все казахстанцы в ближайшие дни

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Листья свисают с ветки
Пожелтевшие листья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В ближайшие трое суток – с 31 августа по 2 сентября – в Казахстане ожидаются дожди с грозами, усиление ветра и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие три дня, согласно прогнозу, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

Больше всего температура воздуха снизится на севере республики, ночью столбики термометров опустятся до +5…+10 градусов, днем – до +10…+18.

Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, ожидается погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30 градусов со знаком "плюс".

Ранее синоптики "Казгидромета" поделились прогнозом о том, какой, предположительно, будет осень в этом году.

Так, ожидается, что в сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, и лишь в нескольких областях – выше нормы на 1 градус. В большинстве регионов количество осадков прогнозируется около нормы.

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1 градус на большей части территории республики, и в трех регионах – около нормы. Количество осадков в октябре ожидается около нормы на всей территории страны.

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части Казахстана. А количество осадков в этом же месяце предполагается меньше нормы на большей части страны.

Подробнее – по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034552-nastuplenie-oseni-oschutyat-pochti-vse-kazahstantsy-v-blizhayshie-dni/

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