Сильный ветер и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана

Осень в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 29 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается погода без осадков, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не будет, днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду.

В Астане также обещают солнечный день без осадков. Столбики термометров в столице днем поднимутся до плюс 21-23 градусов, ночью опустятся до плюс 11-13 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте также ожидается усиление ветра - здесь скорость ветра будет достигать 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. При этом осадков в третьем мегаполисе не будет, днем воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034355-silnyy-veter-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/