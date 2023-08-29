Сильный ветер и похолодание ожидаются в мегаполисах Казахстана
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Во вторник, 29 августа, во всех трех мегаполисах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается погода без осадков, сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не будет, днем термометры покажут плюс 23-25 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 3-8 метров в секунду.
В Астане также обещают солнечный день без осадков. Столбики термометров в столице днем поднимутся до плюс 21-23 градусов, ночью опустятся до плюс 11-13 градусов. Жителей столицы предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.
В Шымкенте также ожидается усиление ветра - здесь скорость ветра будет достигать 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с. При этом осадков в третьем мегаполисе не будет, днем воздух прогреется до плюс 27-29 градусов, ночью температура опустится до плюс 15-17 градусов.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
Так, находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034355-silnyy-veter-i-poholodanie-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/