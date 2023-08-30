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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В двух мегаполисах Казахстана в среду будет дождь с грозой

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Люди идут под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ясной погоды в трех крупнейших городах Казахстана сегодня не прогнозируют. При этом в двух городах ожидается дождь с грозой, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет облачно. Температура воздуха будет равна +29...+31 градусу тепла, скорость ветра – 3-8 м/с.

В Астане – дождь с грозой, температура воздуха ожидается в районе +19...+21 градуса. Скорость ветра – 9-14 м/с, временами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Дождь с грозой также ожидается в Шымкенте, но днем будет чуть теплее, чем в столице – от 24 до 26 градусов тепла. Скорость ветра при этом будет равна 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

К слову, сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции.

Согласно шкале Бофорта, опубликованной на официальном сайте Гидрометцентра России, ветер скоростью 15-20 м/с оценивается как "крепкий" и "очень крепкий". Скорость ветра такой силы может качать стволы деревьев, ломать их сучья, идти против такого ветра трудно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034527-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-segodnya-budet-dozhd-s-grozoy/

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