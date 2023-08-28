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30 лет независимости Казахстана

Сильными дождями и похолоданием закончится лето в Казахстане

Опубликовано:

Капли падают в лужи
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня, 29-31 августа, в Казахстане. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды. Согласно прогнозам, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града.

Сильные дожди и постепенное понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, центре, юге и юго-востоке Казахстана.

Однако наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере республики, в ночные часы температура воздуха понизится до +3...+11 градусов, днем - до +10...+18 градусов.

Лишь на востоке, юге и юго-востоке страны в начале периода будет тепло, затем, к концу периода, ожидается понижение температуры ночью до +10...+15 тепла, днем - до +20...+25 тепла.

Ранее ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за ухудшения погоды: жителей южной столицы предупредили об угрозе селя и выпадении града.

Вчера же град выпал в Шымкенте. Также в городе резко похолодало и поднялся сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034249-silnye-dozhdi-i-poholodanie-poobeschali-pochti-vo-vsem-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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