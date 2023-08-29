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"Мертвые души" получили зарплаты на 90 млн тенге в школах Атырауской области

Опубликовано:

Парты в пустом кабинете
Школьный кабинет. Иллюстративное фото: акимат Алматы

Антикоррупционная служба выявила в школах Атырауской области 41 сотрудника, которые фактически не работали, но регулярно получали зарплаты, сообщает телеканал "Хабар 24".

Как рассказали в Антикоре, подобные нарушения были выявлены в 12 учебных заведений.

Директоры школ, как сообщает телеканал, на бумаге доверили таким кадрам мелкий ремонт, работы по электричеству и обслуживание компьютерных классов. По факту же все делали другие штатные сотрудники. При этом итоге на счетах родственников, друзей и знакомых директоров осели 90 миллионов тенге.

"В результате анализа, выяснилось, что руководитель школы взял на работу своих родственников: дочь, зятя. Но на самом деле они не работали. Только в этом учреждении выявлено хищение денежных средств на сумму более 20 миллионов тенге", - сообщил руководитель Управления Антикоррупционной службы Атырауской области Жанибек Каражанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034358-mertvye-dushi-poluchili-zarplaty-na-90-mln-tenge-v-shkolah-atyrauskoy-oblasti/

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