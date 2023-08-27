Ущерб от коррупции в сфере образования на 200 млн выявил Антикор в Жамбылской области
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Департамент Антикора по Жамбылской области на заседании межведомственной комиссии озвучил результаты внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования региона, передает официальный сайт ведомства.
"В результате анализа выявлено более 130 нарушений, а предварительная сумма ущерба государству составила более 200 млн тенге. В настоящее время для подтверждения всех выявленных фактов уполномоченным органом проводится аудиторская проверка, по заключению которой и согласованию с органом прокуратуры будут приняты соответствующие процессуальные решения", – говорится в сообщении.
В Антикоре отметили, что результаты анализа показали, что в данной сфере нарушения осуществлялись по нескольким направлениям:
- назначение незаконных надбавок;
- перечисление незаконной заработной платы на свои счета с указанием фамилии учителей;
- получение незаконной оплаты труда путем регистрации и работы в нескольких местах:
- перечисление денег на свои счета.
"Все это происходит из-за отсутствия должного контроля со стороны управления образования и руководителей районных отделов образования", – сообщили в ведомстве.
Как добавили в Антикоре, на заседании комиссии руководство департамента предложило рассмотреть ответственность работников, совершивших правонарушения, вплоть до увольнения. Кроме того, ведомство рекомендовало провести внутренний анализ в отделах образования остальных районов до конца текущего года с привлечением аудиторской службы в целях исключения вышеуказанных фактов нарушений.
Напомним, ранее межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении специалистов городского управления образования. Шиндаулов и Мейрбеков приговорены к штрафам в сумме 36 млн тенге. Они признаны виновными в получении взяток на системной основе от руководителей дошкольных учреждений в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. тенге за беспрепятственное подписание договоров субсидирования.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2034133-uscherb-ot-korruptsii-v-sfere-obrazovaniya-na-200-mln-vyyavil-antikor-v-zhambylskoy-oblasti/