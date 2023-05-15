Сотрудники каких госорганов чаще всего обвиняются в коррупции в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За первые месяцы 2023 года подозреваемыми в коррупции стали более 400 человек. Сотрудники каких госорганов чаще всего встречаются среди тех, чьи дела уже переданы в суд, рассказали аналитики Finprom.

Согласно казахстанскому законодательству, коррупция – это незаконное использование государственными служащими своих полномочий и возможностей в целях получения благ и преимуществ, а также подкуп данных лиц путем предоставления этих благ и преимуществ.

По итогам первого квартала текущего года подозреваемыми в таких деяниях в Казахстане стало 414 человек – на 8% меньше, чем годом ранее. За тот же период 339 человек были обвинены в коррупционных преступлениях. Суду было передано 234 обвиняемых.

Среди подозреваемых у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 – средней тяжести, у 16 – к особо тяжким, у 3 – к статьям небольшой тяжести.

Количество подозреваемых в коррупции в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане – 64 человека, что на 14,3% больше, чем годом ранее.

В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (55 человек, плюс 27,9%) и Туркестанская область (37 подозреваемых, минус 2,6%). Далее идут Шымкент (29) и Актюбинская область (27).

Наименьшая численность подозреваемых была отмечена в Улытауской и Абайской (по 2 человека в каждом регионе), а также в Павлодарской (6) и Кызылординской (8) областях.

Количество подозреваемых в коррупции в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Большинство подозреваемых были заподозрены в даче взятки – 155 человек. Еще 124 подозревались в получении взятки, 58 – в коррупционном мошенничестве, 19 – в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, 18 – в злоупотреблении должностными полномочиями.

Среди лиц, преданных суду за коррупционные преступления, большинство (26,1%) составили сотрудники органов внутренних дел – 61 человек, против 34 годом ранее.

Также было немало служащих акиматов и их структурных подразделений (39 человек), Министерства финансов (7), Министерства индустрии и инфраструктурного развития (6) и сотрудников комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (4).

Численность обвиняемых в коррупции в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

При этом напомним, что самое частое коррупционное нарушение – дача взятки – наказывается штрафом, который в разы больше нее, или лишением свободы.

Это преступление также может грозить конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2020611-sotrudniki-kakih-gosorganov-chasche-vsego-obvinyayutsya-v-korruptsii-v-kazahstane/