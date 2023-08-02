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Должностных лиц управления образования осудили в Шымкенте

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Мужчина кладет в карман конверт
Взятка. Иллюстративное фото: dareknie/Getty Images

Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении специалистов городского управления образования, сообщает сегодня Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, Шиндаулов и Мейрбеков приговорены к штрафам в сумме 36 млн тенге. Они признаны виновными в получении взяток на системной основе от руководителей дошкольных учреждений в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. тенге за беспрепятственное подписание договоров субсидирования.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Кроме того, местным департаментом в ходе внешнего анализа коррупционных рисков в сфере образования выявлена схема хищения бюджетных средств.

"Так, бухгалтер двух городских школ в период с 2020 по 2023 годы на свой личный счет незаконно начислил свыше 67 млн тенге, выделенные в фонд оплаты труда работников школы.

Аналогичная схема совершения хищения применялась в школе №2, в которой более 6 лет совместно работали директор, завуч и главный бухгалтер.

Кроме того, значительными коррупционными рисками сопровождаются командные перемещения директоров школ и их подчиненных", - рассказали в Антикоре.

Антикоррупционная служба по Шымкенту внесла соответствующие рекомендации по устранению предпосылок к нарушениям в сфере городского образования.

Наказание за взятку в Казахстане

Согласно ст.366 УК РК:

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

1-1. То же деяние, совершенное сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, – 

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частями первой и 1-1 настоящей статьи, совершенные в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) –

наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, если они совершены: 

1) путем вымогательства; 

2) группой лиц по предварительному сговору; 

3) в крупном размере; 

4) неоднократно, –

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2030938-dolzhnostnyh-lits-upravleniya-obrazovaniya-osudili-v-shymkente/

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