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Крупный град выпал в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Град на ладони
Град. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 27 августа, вечером в третьем мегаполисе страны - Шымкенте - выпал град. Горожане делятся кадрами последствий непогоды, передает издание Otyrar.kz.

Как сообщает местное издание, поздним вечером погода в городе резко испортилась: температура с +24 градусов за считанные минуты опустилась до +14 градусов. Сильные порывы ветра с крупным градом стали настоящим испытанием для всего города.

"Многие коренные шымкентцы не помнят на своем веку ничего подобного в городе", - отмечается в публикации.

В госметеослужбе "Казгидромет" сообщают, что в облачная погода в Шымкенте сохранится до четверга.

В понедельник, в среду и в четверг синоптики обещают в городе дождь, грозу и порывистый ветер. При этом днем температура воздуха будет составлять в среднем +24…+26 градусов.

Между тем в соцсетях шымкентцы делятся кадрами непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034176-krupnyy-grad-vypal-v-shymkente-video/

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