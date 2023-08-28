Погода в Шымкенте на неделю: синоптики обещают спад жары

Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 28 августа по 3 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

28 августа в Шымкенте ожидается дождь. Средняя температура составит +20 градусов. Днем воздух может прогреться до +24 градусов, а ночью температура опустится до +15 градусов. Скорость ветра составит 6,3 м/с.

Завтра, 29 августа, ожидается переменная облачность. Средняя температура воздуха прогнозируется около +24 градусов. Максимальная температура составит+31 градус, а минимальная - до +16 градусов. Скорость ветра составит до 6,1 м/с.

30 августа снова ожидается дождь. Средняя температура составит +24 градусов. Днем температура поднимется до +30 градусов, а ночью опустится до +21 градуса. Скорость ветра составит 10,3 м/с.

31 августа в Шымкенте синоптики обещают переменную облачность. Средняя температура будет находиться на отметке +22 градуса. Максимально температура поднимется до +26 градусов, а опуститься может до +19 градусов. Скорость ветра ожидается около 5,1 м/с.

В пятницу, 1 сентября, прогнозируется ясная погода без осадков. Среднесуточная температура составит +21 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а ночью похолодает до +16 градусов. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

2 сентября вновь ожидается погода без осадков Средняя температура будет находиться на отметке +22 градусов. Максимальная температура составит +28 градусов, минимальная упадет до +17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,9 м/с.

3 сентября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит +22 градусов. Воздух может прогреться до +26 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034179-pogoda-v-shymkente-na-nedelyu-sinoptiki-obeschayut-spad-zhary/