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Алматинцев предупредили об опасности селя и о крупном граде

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Град выпал
Град. Иллюстративное фото: Mohammad Sowaid / EyeEm / Getty Images

ДЧС Алматы обратился к жителям южной столицы: горожан предупредили об ухудшении погодных условий, возможно выпадение града, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня, 28 августа, днем ожидается временами сильный дождь, гроза, а также град. Скорость ветра составит 3-8 м/с, однако при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

В городе объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, в ДЧС сообщили, что в горах Алматы сохраняется риск селевой опасности гляциального и ливневого происхождения.

"Уважаемые туристы, жители и гости города Алматы, напоминаем: шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей", - обратились спасатели.

В связи с прогнозом погоды ДЧС не рекомендует жителям города оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра рекомендуется:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Также смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Напомним, что накануне вечером, 27 августа, в Шымкенте выпал крупный град. Жители города в соцсетях поделились кадрами последствия непогоды. Отмечалось, что в городе похолодало и поднялся сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2034197-almatintsev-predupredili-o-grade/

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