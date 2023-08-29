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Ограничения на переезд в Астану планируют ввести в Казахстане: к чему это приведет, объяснили эксперты

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Вид на город Астану
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что чиновники планируют ограничить поток казахстанцев, переезжающих в Астану. Первые предложения об ограничениях должны появиться в следующем месяце, передает сайт телеканала КТК.

В этом году астанчане столкнулись с проблемами с водой из-за стремительной застройки города. О нехватке учебных мест для детей в столице говорят уже давно. Власти планируют решить эти проблемы введением ограничений на переезд в столицу. Правда, когда это произойдет и как именно, пока непонятно.

Между тем эксперты считают, что подобные методы регулирования численности населения столицы приведут лишь к новым коррупционным схемам и появлению целого класса нелегальных мигрантов.

Казахстанцы с предложениями об ограничениях тоже не согласны. К примеру, Улагата Куанышпайулы в Астану привела болезнь ребенка. Его шестилетний сын страдает аутизмом, а в Байконуре, где они жили, да и во многих других регионах страны, ничем помочь в лечении так и не смогли. Столичной прописки у семьи еще нет, зато есть работа и ощутимый эффект от реабилитации ребенка в местных клиниках.

Как отмечает телеканал, Астана – это уже 7% всего населения Казахстана. Первый же генплан столицы знаменитый архитектор Кисе Курокава составлял с расчетом на то, что ее население достигнет 800 тысяч только к 2030 году. Поэтому введение ограничений на въезд в столицу необходимо, считает уже казахстанский архитектор Аманжол Чиканаев. Он хорошо знал Курокаву, работал вместе с ним и подтверждает, что тогда, в 90-х, и подумать не могли, что в Астану приедет так много людей.

"Он говорил, что если он запроектирует широкие улицы, то и ваше государство, которое сейчас не имеет денег, понесет расходы. И улицы будут пустые – еще хуже", - заявил архитектор Аманжол Чиканаев.

Сейчас в столице проблемы с водой, автомобильные пробки, а школам не хватает 26 тысяч ученических мест. В качестве одного из вариантов решения проблемы власти предлагают запретить переезжать в Астану всем подряд. Как именно, в правительстве пока держат в секрете и только готовят механизм регулирования миграции.

Специалисты же говорят, что в мировой практике есть масса примеров – от мягких стимулов до строгих запретов с обязательной регистрацией. Впрочем, в любом случае у всех этих ограничений есть побочные эффекты.

"Если брать какие-то жесткие меры по регистрации, это приведет к вспышке нелегальной миграции. Регулирование и контроль скорее присущи для стран с жестким регламентом жизни, как Северная Корея, КНР, возможно, сейчас и Туркменистан. В целом никто не достиг, чтобы люди 100-процентно регистрировались, где они хотели", - рассказывает демограф Аяулым Сагынбаева.

Первые подробности того, как именно чиновники собираются регулировать миграционные потоки, в правительстве пообещали сообщить в сентябре.

Напомним, ранее президент поручил не только ужесточить контроль за трудовой миграцией в Астану, но и развивать столичную агломерацию, а еще повышать уровень жизни в регионах, чтобы люди не бежали из них за лучшей долей в главный город страны. Тогда и проблема решится сама собой.

Источник: КТК

Напомним, в конце июня аким Астаны Женис Касымбек рассказал, могут ли власти ограничить миграцию в Астану, чтобы контролировать рост населения города.

В середине августа начальник УМС ДП города Астаны Ербол Махметов рассказал, могут ли иностранцам запретить въезд в столицу на фоне дефицита воды.

Позже в комитете миграции сообщили, что действительно рассматривают меры по ограничению миграционного потока в столицу. Но конкретные предложения пока не озвучены.

Между тем, по данным Бюро нацстатистики, численность населения Астаны на 1 июля 2023 года составила 1 383 291 человек. Сальдо миграции положительное и составило 16622 человека (в январе-июне 2022 года – 15670 человек), в том числе во внешней миграции 578 (-83 человека), во внутренней 16044 человека (15753 человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034201-ogranicheniya-na-pereezd-v-astanu-planiruyut-vvesti-v-kazahstane-k-chemu-eto-privedet-obyasnili-eksperty/

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