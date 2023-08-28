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Погода в Алматы на неделю: дожди и похолодание обещают синоптики

Опубликовано:

Дождь
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - с 28 августа по 3 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

В понедельник, 28 августа, в Алматы будет дождь. Средняя температура составит +14 градусов. Днем воздух может прогреться до +17 градусов, а ночью температура опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

29 августа ожидается погода без осадков. Температура составит около +19 градусов. Максимальная температура во вторник составит +26 градусов, а минимальная опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

В среду, 30 августа, прогнозируется переменная облачность. Средняя температура составит +25 градусов. Днем температура поднимется до +31 градусов, а ночью опустится - до +19 градусов. Скорость ветра - 3,9 м/с.

В последний день лета, 31 августа, в Алматы синоптики тоже пообещали переменную облачность. Температура в среднем - плюс 21 градусов. Максимально температура поднимется до +24 градусов, а опуститься может до +19 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,0 м/с.

1 сентября ожидается дождь. Среднесуточная температура, согласно прогнозу, составит +22 градусов. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра - 3,0 м/с.

В субботу, 2 сентября, вновь прогнозируется дождь. Средняя температура остановится на отметке +20 градусов. Максимальная температура составит +24 градусов, минимальная ожидается +17 градусов. Прогнозируемая скорость ветра составит 2,8 м/с.

3 сентября, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. Средняя температура составит +21 градусов. Воздух может прогреться до +27 градусов, но ночью похолодает до +17 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034180-pogoda-v-almaty-na-nedelyu-dozhdi-i-poholodanie-obeschayut-v-yuzhnoy-stolitse/

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