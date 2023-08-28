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Погода в Астане на неделю: почти каждый день будет идти дождь

Опубликовано:

Дождь капает с зонта
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - с 28 августа по 3 сентября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня, 28 августа, в Астане, согласно прогнозам, будет дождь. Средняя температура составит +13 градусов. Днем воздух может прогреться до +18 градусов, а ночью температура опустится до +11 градусов. Скорость ветра составит 8,4 м/с.

29 августа ожидается пасмурная погода. Средняя температура в этот день составит около +19 градусов. Максимальная температура составит +24 градусов, а минимальная - до +11 градусов. Скорость ветра в этот день составит 11,1 м/с.

30 августа в столице возможен дождь. Средняя температура составит +16 градусов. Днем температура поднимется до +21 градуса, а ночью опустится до +12 градусов. Скорость ветра составит 7,6 м/с.

В четверг, 31 августа, в Астане синоптики вновь обещают дождь. Средняя температура ожидается в районе 13 градусов тепла. Максимально температура поднимется до +15 градусов, а опуститься может до +10 градусов. Скорость ветра поднимется до 9,4 м/с.

В первый день осени, 1 сентября, снова будет дождь. Среднесуточная температура составит +12 градусов. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а ночью похолодает до +7 градусов. Скорость ветра снизится до 6,7 м/с.

2 сентября опять обещают дождь. Средняя температура будет находиться на отметке +11 градусов. Максимальная температура составит +14 градусов, а минимальная - на отметке +10 градусов. Прогнозируемая скорость ветра - 6,4 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит +12 градусов. Воздух может прогреться до +16 градусов, но ночью похолодает до +10 градусов. Скорость ветра составит 5,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034178-pogoda-v-astane-na-nedelyu-pochti-kazhdyy-den-budet-idti-dozhd/

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