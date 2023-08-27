Более 10 маршрутов автобусов пустили в объезд ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане

ТРЦ "Хан Шатыр". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столице в связи с ремонтом дорог временно изменены схемы движения 21 маршрута автобусов, передает ТОО "City Transportation Systems" на своей официальной странице в Instagram-аккаунте.

Сообщается, что до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 26, 29, 29А, 30, 32, 46, 50, 53, 302, 303, 308, 309, 312.

Ниже можно ознакомиться с измененными схемами движения.

Согласно данным, дорожные работы проводятся по проспекту Туран, где расположен ТРЦ "Хан Шатыр". Объезд проходит по улице Кабанбай батыра.

Также до завершения ремонтных работ изменятся схемы движения маршрутов №№8, 9, 13, 22, 22А, 40, 72.

В CTS призвали жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут.

Напомним, что с 12 июня до 1 сентября частично ограничили движение для автотранспорта:

вдоль улицы Ш. Калдаякова на участке от моста через реку Есиль до проспекта Тауелсиздик;

по проспекту Тауелсиздик от улицы Ж. Нажимеденова до улицы Панфилова, на пересечении улицы Ш. Калдаякова и проспекта Тауелсиздик.

Ограничения с 26 по 31 августа также введут по проспекту Республики на участке от улицы Ташенова до улицы Иманова и по улице Туркестан на участке от Достак до Сыганак.

Кроме того, в связи с проведением среднего ремонта с 16 по 31 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034149-bolee-10-marshrutov-avtobusov-pustili-v-obezd-trts-han-shatyr-v-astane/