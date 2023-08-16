Проезд по одному из перекрестков полностью закрыли до конца августа в Астане

Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С сегодняшнего дня в Астане начали ремонтировать один из съездов на мост М1. Из-за этого проезд для транспорта закрыли до конца месяца, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

По данным ведомства, в столице ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна правостороннего съезда на мост М1 с транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

И в связи с проведением среднего ремонта с 16 по 31 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Отмечается, что работы согласованы с Управлением административной полиции ДП Астаны.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – говорится в сообщении акимата.

Перекрытие дорог в Астане

Напомним также, что в Астане временно может быть затруднен проезд по двум перекресткам из-за строительства LRT.

Еще до 18 августа в городе частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от улицы Досмухамедулы до транспортной развязки по улице Пушкина.

А до 20 августа также частично перекрыт участок дороги по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032700-proezd-po-odnomu-iz-perekrestkov-polnostyu-zakryli-do-kontsa-avgusta-v-astane/