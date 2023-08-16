Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Проезд по одному из перекрестков полностью закрыли до конца августа в Астане

Опубликовано:

Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С сегодняшнего дня в Астане начали ремонтировать один из съездов на мост М1. Из-за этого проезд для транспорта закрыли до конца месяца, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

По данным ведомства, в столице ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна правостороннего съезда на мост М1 с транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

И в связи с проведением среднего ремонта с 16 по 31 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Отмечается, что работы согласованы с Управлением административной полиции ДП Астаны.

"Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", – говорится в сообщении акимата.

Перекрытие дорог в Астане

Напомним также, что в Астане временно может быть затруднен проезд по двум перекресткам из-за строительства LRT.

Еще до 18 августа в городе частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от улицы Досмухамедулы до транспортной развязки по улице Пушкина.

А до 20 августа также частично перекрыт участок дороги по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032700-proezd-po-odnomu-iz-perekrestkov-polnostyu-zakryli-do-kontsa-avgusta-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.