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30 лет независимости Казахстана

"Мне самому неудобно": Женис Касымбек извинился перед астанчанами за подтопленные улицы

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Последствия ливня в Астане
Последствия ливня в Астане. Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек в кулуарах августовской конференции прокомментировал недавнее подтопление улиц города после сильного дождя, передает корреспондент NUR.KZ.

Женис Касымбек отметил, что выпало осадков больше нормы.

"Вы можете запросить у "Казгидромета", было больше 40 мм осадков, тогда как месячная норма у нас 32. Был в течение получаса залповый ливень в новой части города. Дождей в течение года не один-два. Такие ситуации действительно происходят. Мне самому неудобно, я жителям за доставленные неудобства приношу извинения. Мы предметно занимаемся этим. Проблемы есть. Сейчас, к сожалению, коллеги строители умудряются в канализацию мусор выкидывать. Поэтому работаем", - заявил он.

Журналисты поинтересовались, почему не справляется ливневая система города и астанчане каждый раз в такой ситуации сталкиваются с проблемой подтопления улиц.

"Действительно, проблемные участки есть. Никто не отрицает. Лет пять назад таких участков было более 200. Сейчас 30. В этом году по десяти участкам работы будут завершены. Но город строится и развивается. Вчера были проблемы по проспекту Улы Дала в сторону Турана. Там новое строительство. Я не могу гарантировать, что в течение этой осени мы все эти участки закроем. Вы видите, что ливень был в Алматинском районе тоже, но участок Калдаякова, Момышулы, где раньше всегда были проблемы, на этот раз все хорошо прошло", - отметил аким города.

Напомним, что вчера вечером в Астане прошел сильный ливень, затопивший за короткое время несколько улиц. Жители столицы делились в соцсетях кадрами потопа.

В акимате столицы отмечали, что в связи с залповыми ливнями по городу было задействовано более 100 единиц техники: ассенизаторские машины и мотопомпы.

Стоит отметить, что казахстанские синоптики в тот день предупреждали жителей столицы о том, что в Астане пройдет дождь с грозой.

Также был опубликован прогноз погоды на предстоящие выходные - в Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром. В зоне сильных осадков в период с 26 по 28 августа окажутся западные, восточные, северо-западные регионы страны.

Помимо этого синоптики уже дали прогноз погоды на осень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034057-mne-samomu-neudobno-zhenis-kasymbek-izvinilsya-pered-astanchanami-za-podtoplennye-ulitsy/

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