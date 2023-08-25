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30 лет независимости Казахстана

Похолодание и дожди ожидаются в Казахстане в эти выходные

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Женщины с зонтом идут по улице под дождем
Женщины с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Постепенное снижение температуры воздуха, а также сильные дожди ожидают жителей Казахстана в ближайшие дни. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Казахстане в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром. В зоне сильных осадков в период с 26 по 28 августа окажутся западные, восточные, северо-западные регионы страны.

27-28 августа сильный дождь ожидается в северных, центральных и южных регионах Казахстана. В целом по республике прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха.

Ранее синоптики рассказывали, какой будет погода в стране этой осенью.

Добавим, по информации на сайте Kazakhstan Travel, климат Казахстана (за исключением юга) является резко континентальным, со средней температурой между -4...-19 градусов в январе и +19...+26 градусов – в июле.

Зимой температура может снизиться до -45 градусов, а летом – подняться до +30 градусов. На территории страны ярко выражены все четыре времени года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033964-poholodanie-i-dozhdi-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-eti-vyhodnye/

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