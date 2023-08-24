Жаркую погоду пообещали в Алматы и Шымкенте, а в Астане - дождь

Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 24 августа, по данным синоптиков, в Алматы и Шымкенте будет жаркая погода, а в Астане ожидаются осадки - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики обещают ясную погоду. Днем столбики термометров покажут +32…+34 градуса, ожидается усиление ветра до 12 м/с.

В Астане сегодня пообещали дождь с грозой, а также усиление ветра. Днем в столице скорость ветра составит 9-14 м/с, однако порывы местами могут достигать 15-20 м/с. Дневная температура опустится до +22…+24 градусов.

В Шымкенте сегодня днем прогнозируется сильная жара до +35…+37 градусов. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Скорость ветра здесь сегодня будет достигать 8-13 м/с.

Отметим, что синоптики объявили в Астане штормовое предупреждение. По прогнозу, 24 августа в столице будут осадки, в том числе возможно выпадение града. Еще астанчан предупреждали о резком усилении ветра.

Помимо этого, специалисты метеослужбы предупреждают, что в конце этой недели на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром. Еще синоптики прогнозируют похолодание в некоторых регионах Казахстана, особенно это почувствуют жители северных областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033718-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente-a-v-astane-dozhd/