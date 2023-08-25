Жара до 35 градусов ожидается в двух мегаполисах Казахстана в пятницу

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 25 августа, в Алматы и Шымкенте будет жаркая погода. При этом ни в одном из трех крупнейших городов страны дождей не прогнозируют, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается ясный день без осадков. Днем температура воздуха будет достигать +33…+35 градусов, а ночью синоптики обещают +18…+20 градусов. Скорость ветра – 3-8 м/с.

В Астане в пятницу будет чуть прохладнее – до +21…+23 градусов днем и около +10…+12 градусов – ночью. Осадков в столице также не ожидается. Скорость ветра будет достигать 3-8 м/с.

А в Шымкенте метеорологи прогнозируют еще один жаркий день – до +34…+36 градусов. При этом ночью столбики термометров опустятся до +20…+22 градусов. Скорость ветра в мегаполисе будет находиться на уровне 8-13 м/с.

Кроме того, в некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение из-за возможных гроз, сильного ветра и жары.

Ранее представители Департамента по ЧС Алматы рекомендовали придерживаться следующих основных мер безопасности при сильной жаре:

используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы;

не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм многократно усиливается;

старайтесь употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

снизьте физические нагрузки – сильная нагрузка в жару увеличивает теплообмен, что может привести к обезвоживанию организма;

следует по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле, если такой возможности нет, будьте максимально внимательными на дороге, так как во время жары может ухудшиться самочувствие, произойти рассеивание внимания и снижение реакции;

не оставляйте детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время, в условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

"Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Помните, что с 12:00 до 16:00 солнце наиболее активно", – подчеркивали специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033899-zhara-do-35-gradusov-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/